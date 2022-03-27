Erdoğan ile Putin görüştü: Rusya-Ukrayna müzakeresi İstanbul'da olacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna müzakeresinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda iki lider mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğünü duyurdu.
İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.
TOPLANTI İSTANBUL'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.
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