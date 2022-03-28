Google ve Apple'dan Rusya'ya bir yaptırım daha!
Google ve Apple Pay, Rusya'ya bir yaptırım daha getiriyor. Teknoloji devleri, Rusya ödeme sistemi Mir yasağı için yeniden harekete geçti. Apple ve Google, Mir'i ödeme sisteminden çıkardı.
Apple ve Google, Mart ayı başından itibaren Mir'i ödeme sistemininden çıkardıklarını açıkladılar. Ancak bir yazılımsal boşlukla birlikte Mir kartları halen Apple ve Google Pay üzerinden kullanılıyordu. Google, bu açığı kapatmayı başardı.
Shift Delete'in haberine göre, Apple Pay ise Mir kartları için oluşan açığı 24 Mart itibariyle kapatmayı başardı. Buna göre şu an için Rusya ödeme sistemi kartlarını Apple Pay ve Google Pay üzerine eklemek mümkün değil.
Apple, Mir kart kullanıcılarına mevcut ekli kartların da işlemlerini durdurmak için de harekete geçti. Şu an için Apple Pay sistemine ekli Mir kartları kullanmak hala mümkün. Bu anlamda Apple Pay Rusya Mir kartları yasağı kapsamında ekli kartları da birkaç gün içinde sistemden kaldıracak. Google Pay için ise Mir kartları kullanıma tamamen kapandı.
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