Son dakika: Rusya ABD Büyükelçi yardımcısını sınır dışı etti

17 Şubat 2022 Perşembe, 17:35

NATO ve Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane üretmeye çalıştığına dair endişeli olduklarını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına dair tüm işaretlerin mevcut olduğunu iddia etti.

Ukrayna güçleri ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes hattında birbirlerini havan topu atışı yapmakla suçlarken, Kiev yönetimi Rus birliklerinin sınırda konuşlandırıldığı bir dönemde havan topu atışlarının "provokasyon" olarak göründüğünü belirtti.

Ukrayna sınırına 100 binden fazla birlik konuşlandırmış olan Rusya, komşusunu işgal etmeyi planlamadığını açıklamış ve bu hafta birliklerinin bir kısmını geri çekeceğini duyurmuştu.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine erişim sorunu yaşanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın internet sitesinde yaşanan soruna dair bir neden sunamayacaklarını, ancak sitedeki kesintinin Rusya’nın, Batı’dan gelen güvenlik önerilerinine yanıtını sunduğu gün yaşandığını belirtildi.

Moskova'daki ABD büyükelçiliği Rusya'nın, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'ı sınır dışı etme kararı alırken, Washington bu adıma nasıl yanıt vereceğini değerlendirdiğini açıkladı.