Son dakika: Rusya ABD Büyükelçi yardımcısını sınır dışı etti
Son dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın ABD Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı ettiğini açıkladı.
NATO ve Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane üretmeye çalıştığına dair endişeli olduklarını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına dair tüm işaretlerin mevcut olduğunu iddia etti.
Ukrayna güçleri ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes hattında birbirlerini havan topu atışı yapmakla suçlarken, Kiev yönetimi Rus birliklerinin sınırda konuşlandırıldığı bir dönemde havan topu atışlarının "provokasyon" olarak göründüğünü belirtti.
Ukrayna sınırına 100 binden fazla birlik konuşlandırmış olan Rusya, komşusunu işgal etmeyi planlamadığını açıklamış ve bu hafta birliklerinin bir kısmını geri çekeceğini duyurmuştu.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine erişim sorunu yaşanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın internet sitesinde yaşanan soruna dair bir neden sunamayacaklarını, ancak sitedeki kesintinin Rusya’nın, Batı’dan gelen güvenlik önerilerinine yanıtını sunduğu gün yaşandığını belirtildi.
Moskova'daki ABD büyükelçiliği Rusya'nın, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'ı sınır dışı etme kararı alırken, Washington bu adıma nasıl yanıt vereceğini değerlendirdiğini açıkladı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Rusya'dan 'geri çekilme' açıklaması
- İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO Rusya konusunda son derece ciddi
- ABD'den "Rusya, Ukrayna sınırına ilave 7 bin asker daha gönderdi" iddiası
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Grafiti sanatçılarından 'hurdalarla' geri dönüşüm mesajı
- Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor
- Bangladeş’te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
- Güneş Sistemi'ndeki gizemli nesne
- Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor
- Y ve Z kuşağı evcil hayvanlarına daha özen gösteriyor
- “Kitaplar Adası”nın 20. yılı...
- İlahi Hanife Hanım!
- ‘Indigo Günlükleri’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!