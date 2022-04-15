Son Dakika... Rusya: 'Kiev'e füze saldırıları artacak'
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in yakınındaki bir askeri tesisi dün gece seyir füzeleriyle vurduğunu açıklayarak, kente daha fazla saldırı yapacaklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki kuşatılmış liman kenti Mariupol'daki Ilyich çelik imalat tesisini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.
Rusya, çarşamba günkü açıklamasında söz konusu çelik tesisinin yakınında Ukrayna'nın 36. deniz piyade tugayından 162 subayın da dahil olduğu 1026 askerin Rus ordusuna teslim olduğunu açıklamıştı.
Rus güçlerinin haftalardır kuşatma altında tuttuğu Mariupol kenti, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden beri ülkedeki en sert çatışmaların yaşandığı yer oldu ve kentin büyük bir bölümü yok oldu.
"FÜZE SALDIRILARININ SAYISI VE ÖLÇEĞİ ARTIRILACAK"
Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak” açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, “S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü” ifadelerini kullandı.
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