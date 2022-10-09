Son Dakika: Rusya lideri Putin Kırım Köprüsü saldırısında doğrudan Ukrayna'yı suçladı
Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Gizli Servisi tarafından talimatlandırıldığını, tezgahlandığını ve gerçekleştirildiğini açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrikin ile özel bir toplantıda bir araya gelen Putin, ''Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik sivil altyapısını hedefleyen bir terör saldırısıydı. Müsebbipleri, failleri, sipariş verenleri Ukrayna gizli servisleriydi'' ifadelerini kullandı.
Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrikin, Ukrayna gizli servisinin Rus vatandaşları ve yabancılardan yardım aldığı konusunda Putin'e bilgi verdi.
Bastrikin, ''Bu bombalamanın amaçlarına yönelik soruşturmamızı sürdürüyoruz. Şüphesiz ki terör özelliği taşıyor. Bu bir terör saldırısıydı. Elimizdeki tüm veriler kesin bir sonuca varmamıza izin veriyor ki bu Ukrayna gizli servislerince hazırlanan bir terör saldırısıydı. Bu terör saldırısının amacı, Rusya için büyük önem taşıyan sivil altyapının geniş bir parçasını imha etmek etmektir" dedi.
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