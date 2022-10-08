Kırım Köprüsü’nü havaya uçuran tırın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü’nü havaya uçuran tırın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü üzerinde infilak eden ve köprüde ağır hasara neden olan tırın, köprü girişinde kontrol edilme anlarına dair kamera kayıtları ortaya çıktı.
Köprüden geçmek isteyen tırın evraklarını kontrol eden Rus askerlerinin, kontrollerde şüpheli bir şeye rastlamadığı görülüyor.
Kontrolün ardından köprüye giriş yapan tır, dakikalar sonra patladı.
Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Köprüye yapılan saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününün hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
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