Son Dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporijya santrali sorunsuz çalışıyor
Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırıda Ukraynalı sabotajcıları suçladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada durumun korkunç bir provokasyon olduğu belirtildi.
Bugün sabah saatlerinde Rus ordusunun saldırısı altındaki Enerhodar kentinde yer alan Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının ardından tüm Avrupa ayağa kalktı.
Moskova söz konusu yangından Ukrayna'yı sorumlu tutarken, Kiev yangının Avrupa'nın sonunu getirebileceğini öne sürdü.
Son olarak, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; santrele yapılan saldırıda Ukraynalı sabotajcıları suçladı. Bakanlık durumun korkunç bir provokasyon olduğu belirtildi.
"AVRUPA’NIN SONU OLABİLİR"
Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Zelenski, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını da söyledi.
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