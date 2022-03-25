Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna operasyonu değerlendirmesi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının Rusya'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.
Bakanlık, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğünü ve yaklaşık 16 bin asker yaralandığını söylerken, Rus ordusunda ise 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.
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