Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna operasyonu değerlendirmesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 16:26
Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna operasyonu değerlendirmesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının Rusya'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. 

Bakanlık, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğünü  ve yaklaşık 16 bin asker yaralandığını söylerken, Rus ordusunda ise 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.


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