Canlı | Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da OHAL dönemi başladı
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden krize ilişkin dünya liderleri, NATO, AB ve BM temsilcileri art arda açıklamalar yaparken Ukrayna'da OHAL uygulaması Türkiye saati ile 01.00'de başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Rus tankları Donbas'ta görüntülendi. AA, tankların ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede olduğuna dair iki fotoğraf servis etti. Peki, krizde son durum nedir? İşte Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler...
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
Rusya-Ukrayna krizinde 24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:
00.41: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.
00.35: Ukrayna’nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaşırken askeri hareketlilik de artıyor. Anadolu Ajansı (AA) Rus ordusuna ait tankların Donbas'ta olduğuna dair fotoğraflar servis etti.
00.24: Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.
Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler" ifadesini kullandı.
00.02: Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.
23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler
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