Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Rusya ile ilişkisini kesti
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı harekatın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Ukrayna, Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerini kesti. Tüm ortaklarımızı da aynı şeyi yapmaya davet ediyorum” dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına bu sabah saatlerinde başlattığı harekatın ardından Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askerleri noktaları vurdu.
Ukraynalı yetkililer tarafından 40 Ukrayna askeri ve 10 sivilin hayatını kaybettiğinin bildirilmesinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Ukrayna, Rusya ile ilişkisini kesti. Tüm ortaklarımızı da aynı şeyi yapmaya davet ediyorum. Bu somut adımla, Ukrayna ile birlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en cesur silahlı saldırı eylemini reddettiğinizi gösterin” açıklamasını yaptı.
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