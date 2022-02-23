Son Dakika: Ukrayna olağanüstü hal kararını kabul etti
Son dakika gelişmesi... Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 24 Şubat 2022 saat 00:00'dan (TSİ 01:00) itibaren 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi önerisini kabul etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov bugün yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullanmıştı.
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