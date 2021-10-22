Son dakika... Rusya'da barut fabrikasında patlama: 16 ölü

22 Ekim 2021 Cuma, 12:00

TASS haber ajansının bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın batısındaki Ryazan eyaletinde bir barut ve kimyasallar fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında on altı kişi öldü.

Acil Durumlar Bakanlığı, dört kişinin kayıp olduğunu söyleyerek kazada 12 kişinin öldüğünü doğruladı.

TASS haber ajansının aktardığına göre; kaza, tesisteki uygun teknik işleme uyulmaması sonucu gerçekleşti.

Bakanlık tarafından yayınlanan fotoğraflarda, itfaiyecilerin patlamada kısmen yıkılmış görünen bir tuğla binanın yanında durduğu gözüküyor.