Son dakika... Rusya'da barut fabrikasında patlama: 16 ölü
Son dakika gelşmesi... Rusya'nın batısında bir barut fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında 16 kişi öldü.
TASS haber ajansının bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın batısındaki Ryazan eyaletinde bir barut ve kimyasallar fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında on altı kişi öldü.
Acil Durumlar Bakanlığı, dört kişinin kayıp olduğunu söyleyerek kazada 12 kişinin öldüğünü doğruladı.
TASS haber ajansının aktardığına göre; kaza, tesisteki uygun teknik işleme uyulmaması sonucu gerçekleşti.
Bakanlık tarafından yayınlanan fotoğraflarda, itfaiyecilerin patlamada kısmen yıkılmış görünen bir tuğla binanın yanında durduğu gözüküyor.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Dolar ve avro fırladı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Bloomberg, faiz kararını böyle duyurdu
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Eski bakan oğlunu 'TÜGVA' hakkında uyardı iddiası