Son dakika: Rusya'dan gaz açıklaması

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:08

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Avrupa tabiri caizse alarma geçmiş durumda.

Avrupa 'en sert kış'a hazırlanırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını bildirdi.

Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek" dedi.

Novak, Avrupalı siyasilerin, enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini belirterek, "Piyasaya nasıl müdahale edeceklerini değil, her şeyden önce orada yaşayan insanları düşünmeliler" ifadesini kullandı.

Avrupa'da Rus gazına yönelik istişare edilen olası tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Novak, "Gazın fiyatı arz talep dengesine ve piyasa koşullarına göre oluşacaktır. Boru hattı sevkiyatlarındaki formül uzun vadeli olarak sözleşme şartlarına göre oluşturulmaktadır ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı sözleşmelerimiz genel olarak uzun vadelidir" diye konuştu.

Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin de "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" dedi.