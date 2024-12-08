Rusya'dan ilk açıklama: 'Esad ülkeden ayrıldı...'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını belirterek, barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya'dan ilk açıklama: 'Esad ülkeden ayrıldı...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:31

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın herhangi bir iktidar devri görüşmesinde yer almadığını ve Moskova'nın gelişen olaylardan endişe duyduğunu belirtti.


Etiketler: #suriye #Rusya

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