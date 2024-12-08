Suriye Dışişleri Bakanlığı: Ülke tarihinde yeni bir sayfa yazılıyor

Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 08.12.2024 - 14:25

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi ve Suriye ordusunun ülke genelinde kontrolü kaybetmesinin ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Suriye tarihinde yeni bir sayfa yazıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı.

"Suriyeli kardeşler, bugün, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu tek bir vatanın inşası için Suriyelileri bir araya getiren, birleştiren ve ayırmayan bir ulusal sözleşme ve tüzük başlatılarak, Suriye tarihinde yeni bir sayfa yazılıyor. Herkes, tek bir görüşe bakılmaksızın tüm hak ve görevlere sahiptir. Vatandaşlık temeldir. Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve gurbetçiler ile yurt dışındaki diplomatik misyonları, Suriye halkını temsil etme konusunda duydukları güvene ve vatanın yüce kalmasına dayanarak, tüm yurttaşlara hizmet etme ve onların işlerini yönetme kararlılığını sürdürecektir."