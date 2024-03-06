Son dakika: Rusya'dan NATO ve ABD açıklaması

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:08

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:31

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ve NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki askeri faaliyetlerini arttırdığını ve kendilerine yönelik bir tehdit algılamaları halinde NATO ya da ABD'nin hedef olacağını bildirdi.

Zaharova, yaptığı açıklamada "Rusya'nın hiç kimseyle çatışma niyeti yoktur olmamıştır. Ancak NATO, bize yönelik herhangi bir tehdidin cevapsız kalmayacağını bilmeli" ifadesinde bulundu.

Moskova'nın hiçbir zaman NATO, ABD ya da Ukrayna ile çatışma istemediğini belirten Zaharova, ancak kendilerine yönelik tehditlerin cevapsız kalmayacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Rusya, askeri· operasyon kapsamında Amerikan tanklarını i·mha etmeye devam edecek" denildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) iki Rus komutan hakkında "yakalama kararı" çıkarmasına değinen Zaharova, "Bu organın kararları Rusya için önem taşımıyor" dedi.

UCM daha önce, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.