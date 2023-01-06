AB'den Rusya'nın ateşkes kararına tepki: Sahte ve ikiyüzlüdür
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta Ortodoks Noel'i nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesini "sahte ve ikiyüzlü" şeklinde değerlendirdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna ateşkes talimatıyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.
Kremlin'i saldırgan, Ukrayna halkını kurban olarak değerlendiren Michel, barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için geçerli tek seçeneğin Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olacağını belirtti.
Michel, "Tek taraflı ateşkes ilanı, yasa dışı ve çirkin ilhaklar, bunlara eşlik eden referandumlar kadar sahte ve ikiyüzlüdür" ifadesini kullandı.
Putin, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı vermişti.
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