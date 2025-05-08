Katoliklerin yeni papası ABD'li oldu: İsmi açıklandı

Yayınlanma: 08.05.2025 - 19:16

Güncelleme: 08.05.2025 - 21:18

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.

İSMİ AÇIKLANDI

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

Yeni papa, 'Leo' adını kullanmaya karar verdi. Prevost, tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN TEBRİK

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.