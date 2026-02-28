Son dakika... Tahran'da patlamalar... İsrail İran'a saldırı başlattığını duyurdu!

İran'a yönelik uzun bir süredir devam eden tehditler bu sabah itibariyle saldırıya dönüştü. Başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlatıldığını açıkladı. Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

İRAN'DA ÜLKE GENELİNDE ALARM!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in saldırısının ardından hastanelerin alarma geçirildiğini açıkladı. Haberi Tasnim ajansı duyurdu.

Sözcüye göre, başkentin merkezi bölgelerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı sayısı ve olayların kesin gerçekleştiği noktalar, doğrulamanın ardından açıklanacak.