Son dakika... Tahran'da patlamalar... İsrail İran'a saldırı başlattığını duyurdu!

28.02.2026 09:28:00
Dış Haberler Servisi
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

İran'a yönelik uzun bir süredir devam eden tehditler bu sabah itibariyle saldırıya dönüştü. Başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlatıldığını açıkladı. Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

İRAN'DA ÜLKE GENELİNDE ALARM!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in saldırısının ardından hastanelerin alarma geçirildiğini açıkladı. Haberi Tasnim ajansı duyurdu.

Sözcüye göre, başkentin merkezi bölgelerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı sayısı ve olayların kesin gerçekleştiği noktalar, doğrulamanın ardından açıklanacak.

İran ve İsrail için peş peşe tahliye çağrıları: ABD “derhal çıkın” dedi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'daki Amerikan vatandaşlarına “Hiçbir Amerikan vatandaşı hiçbir nedenle İran'a seyahat etmemeli” diyerek derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Washington’un İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme uyarısının ardından Avrupa’dan Asya’ya birçok ülke de Orta Doğu için seyahat alarmı verdi. Diplomatik personele ve vatandaşlara tahliye çağrıları yapıldı.
İsrail Meclisi’nde İran gündemi: Savaş hazırlıkları masada İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi görüşmesinde İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların ele alındığı bildirildi.
İran gerilimi büyüyor: İsrail ordusu teyakkuza geçti İsrail ordusu, ABD’nin İran’a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah’la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı Lübnan ile olan kuzey sınırında alarm seviyesini artırdı.