Son Dakika... Tahran'daki çok sayıda noktaya saldırı!

İran’ın başkenti Tahran’da, eski meclis binasının da bulunduğu merkezi bölgede çok sayıda noktaya saldırı düzenlendi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırıların farklı hedeflere eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, yetkililerden can kaybı ya da hasar bilançosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıların ardından kent merkezinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerlerinden dumanların yükseldiği ve siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, devlet televizyonu IRIB'in genel merkezi çevresinde iki patlama meydana geldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın başkenti Tahran’ın Evin bölgesinde yaşayanlara yönelik “acil uyarı” yayımladı.

Açıklamada, bölgede planlanan hava saldırıları öncesinde sivillerden belirlenen alanı terk etmeleri istendi.

IDF’nin Farsça sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Tahran çevresinde son günlerde İran rejiminin askeri altyapısının hedef alındığı ve benzer operasyonların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “IDF, önümüzdeki saatlerde bu bölgede faaliyet gösterecek” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, yayımladığı mesajda saldırı riski bulunan alanın harita üzerinde kırmızıyla işaretlendiğini belirterek, bölgede bulunanlardan “güvenlikleri için derhal tahliye olmalarını” istedi.