Son Dakika... Taliban, kalan kabine üyelerinin isimlerini açıkladı
Taliban sözcüsü, kalan kabine üyelerinin isimlerini açıklarken, bakan yardımcıları arasında hiçbir kadının yer almadığı görüldü.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı.
Açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü.
Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.
Mücahid ayrıca, ülkede kız çocuklarının 'mümkün olan en kısa sürede okula dönmelerine izin verileceğini' söyledi.
Örgüt sözcüsü, "Bazı şeyleri sonuçlandırıyoruz, mümkün olan en kısa sürede olacak" dedi.
Kaynak: Sputnik
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