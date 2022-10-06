Son Dakika... Tayland'da silahlı saldırı: En az 30 kişi yaşamını yitirdi

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:05

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir çocuk bakımevine sebebi henüz belirlenemeyen bir silahlı saldırı düzenlendi. Polisin açıklamasında çoğunluğu çocuk en az 31 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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