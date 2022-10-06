Son Dakika... Tayland'da silahlı saldırı: En az 30 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Tayland polisi, çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir çocuk bakımevine sebebi henüz belirlenemeyen bir silahlı saldırı düzenlendi. Polisin açıklamasında çoğunluğu çocuk en az 31 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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