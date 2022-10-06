Son Dakika... Tayland'da silahlı saldırı: En az 30 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Tayland polisi, çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

AA
06 Ekim 2022 Perşembe, 11:05
Son Dakika... Tayland'da silahlı saldırı: En az 30 kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir çocuk bakımevine sebebi henüz belirlenemeyen bir silahlı saldırı düzenlendi. Polisin açıklamasında çoğunluğu çocuk en az 31 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

AYRINTILAR GELİYOR...


Tayland kreş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler