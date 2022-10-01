THY, Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğunu kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), Tayland uçuşlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.
Tayland'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Tayland'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Tayland'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Tayland'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirilmesi yapıldı.
THY'nin Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alan Tayland'a, başkent Bangkok ve dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Phuket'e İstanbul Havalimanı'ndan haftanın her günü uçuşu bulunuyor.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Kritik eşiğin altını gördü!
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- MHP'de istifa depremi
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış