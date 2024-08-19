Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozulmuş!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:12

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:46

İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un avukatları tahliye için mahkemeye psikiyatri raporu sundu.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki üç ATV’ye çarpmış, yaralanan beş kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur’un kaza yerine gelen annesi Tok’un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçtıkları tespit edilmişti.

Cihantimur, Türkiye’nin talebi üzerine ABD’de yakalanmış ve tutuklanmıştı. Cihantimur’un tutukevinde saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Fotoğraf: Emrullah Erdinç

Cihantimur’un avukatları ve çocuk psikoloğu Dr. Elliot Atkins’in kaleme aldığı psikiyatri raporunu hakimin ivedilikle değerlendirmesi istendi.

Avukatlar hakimin daha önce reddettiği kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma talebini yeniden değerlendirmesini de talep etti.