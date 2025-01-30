Son Dakika... Trump, ABD'de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu.

Son Dakika... Trump, ABD'de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını açıkladı
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:46

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı Black Hawk model askeri helikopterle çarpmıştı.

American Airlines uçağında 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklanmıştı.

TRUMP: KURTULAN YOK

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu. Trump, ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.

Öte yandan Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti. Trump, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğini açıkladı.


Etiketler: #Donald Trump #Trump #uçak

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