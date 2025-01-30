Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:56

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah tarafından eleştirildi. Daha önce dizilerde tekelleşme konusunu gündeme getiren Abdullah, bu kez de etki ajanlığı suçlamalarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Son dönemde gündeme dair açık sözlülüğüyle dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın tutuklanmasına sessiz kalmadı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. Sevk yazısında, Barım'ın şirket faaliyetlerinin "etki ajanlığı amacıyla kullanıldığı" ifadesi de yer aldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"İlk kez uzun yazacağım" diyen Abdullah, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Sektördeki denetim eksikliği, kuralsızlık ve haksızlıklar hep konuşuluyordu. Tekelleşme tartışmaları belki olumlu sonuçlar doğurabilirdi. Pek çok kişi yaşadıklarını paylaşmaya, başkalarına fayda sağlamaya cesaret etmişti. Hep birlikte daha fazla mağduriyetin önüne geçebilirdik. Ancak şu an mesele sadece bir kadının yaptıkları ya da yapmadıkları değil. Yapımcılar ve genel düzen de ele alınmalıydı. Medya baskısı olmasa, sektörde bu konuları konuşan kişiler hep görmezden gelinirdi."

"AKILALMAZ BİR YERDEYİZ"

Gündemdeki "etki ajanlığı" yasasına da değinen Abdullah, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunlar konuşulmaya devam edecek. Biz olmasak da bizden sonrakiler konuşacak. Ama şu an Gezi'den, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı suçlamasından ve #helpturkey paylaşımlarından dolayı Ayşe Barım'ın tutuklandığı akılalmaz bir noktadayız. Yine ve yeniden, aslında her zamanki gibi, önce adalet demek zorunda kalıyoruz."

"HER ŞEY BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDA"

Farah Zeynep Abdullah, açıklamalarının sonunda, "Her şey birbirine girmiş durumda. Bir yandan insanlar hayatlarını kaybederken, diğer yandan hayatta kalanların umutları tükeniyor. Kendi hayatımıza devam etmeye çalışırken, bambaşka bir karanlığa terk edilmiş hissediyoruz. İyice kaotik bir hale geldi her şey" diyerek tepkisini dile getirdi.