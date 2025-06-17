Son dakika... Trump G7 zirvesinden erken ayrıldı: 'Ateşkes için dönmüyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 zirvesini yarıda kesti.

Beyaz Saray'ın açıklamasında "Başkan, Kanada'dan kritik meselelerle ilgilenmek için dönüş kararı aldı" denildi. Trump dönüş kararından önce kendi sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha vurguladı. "Bunu defalarca söyledim" dedi. Amerikan Başkanı İranlıları ise açık bir dille uyardı. "Herkes Tahran'ı derhal terk etmeli" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Trump'ın "Tahran, tahliye edilmeli." ifadesinin, İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını bildirdi.

Dakikalar sonra da Trump, ulusal güvenlik konseyini acil durum odasında toplantıya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

TRUMP: MACRON'UN HİÇBİR FİKRİ YOK

ABD Başkanı Trump, sonrasında Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, zirveden erken ayrılmasının olası İsrail-İran ateşkesi ile "hiçbir ilgisinin bulunmadığını" söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'un G7'den erken ayrılma sebeplerini "yanlış bir şekilde" tarif ettiğini savundu.

Macron'un "reklam peşinde" olduğunu söyleyen Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un kendisinin "ateşkes üzerinde çalışmak için erken ayrıldığını söylediğini" hatırlatarak, "Yanlış! Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili. Kasıtlı ya da değil, Emmanuel bunu yanlış anladı." ifadelerini kullandı.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.