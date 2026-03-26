Son Dakika... Trump 'İran talep etti' dedi: Tarih verdi, 'saldırıları' erteledi!

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, "İran hükümetinin talebi üzerine, enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim" dedi.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İran Hükümeti'nin talebi üzerine, enerji santrali yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi gününe kadar durdurduğumu bildirmek isterim. Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyası ve diğerlerinin aksine yaptığı hatalı açıklamalara rağmen, görüşmeler çok iyi gidiyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.

Beyaz Saray'daki bir Kabine toplantısında Trump "Onlar aptal değiller. Aslında bir bakıma çok zekiler ve harika müzakereciler" dedi. Trump, İran tarafının "berbat savaşçılar" olduğunu öne sürdü ve bir anlaşma yapmak için 'yalvardığını' iddia etmişti.

'Müzakerelerin çok iyi gittiğini' defaatle tekrarlayan Trump, İran'ın tüm liderliğini ortadan kaldırmakla övündü ve hayatta kalanların iletişim kuramadığını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortak bir saldırı düzenlemesinden bu yana bölgesel gerilimler tırmandı.

Saldırıda İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere bugüne kadar 1340'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

İran, İsrail ve ABD askeri varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerini de hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi.

Operasyonun başlamasından bu yana resmi açıklamalara göre, 13 ABD askeri hayatını kaybetti ve yaklaşık 290 kişi yaralandı.