Son Dakika... Trump'tan bir 'İran' açıklaması daha

23.03.2026 19:55:00
İHA
ABD Başkan Donald Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlere son vermek için bir şansı daha var. Umarım bu şansı kullanır" dedi.

Trump İran'ı, savaşı sona erdirmek ve nükleer bir anlaşmaya varmak için "bir fırsatı daha" olduğu konusunda uyardı.

"BİZİ ARTIK TEHDİT ETMİYORLAR"

Tennessee eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin İran'da "ortadan kaldırılacak her şeyi ortadan kaldırdığını" belirterek, "Rejimin Amerika'yı tehdit etme yeteneğini sistematik olarak ortadan kaldırıyoruz. Artık bizi tehdit etmiyorlar" dedi.

ABD ve İran arasında yapıldığı bildirilen görüşmeler hakkında "Çok iyi görüşmeler yaptık, çok çok iyi görüşmeler" diyen Trump, Tahran'ın uzlaşma çağrısı yaptığını iddia etti.

Tahran ise görüşmelerin yapıldığını reddetti.

Anlaşmaya varıldığında, Trump hem ABD'nin hem de tüm dünyanın "yakında çok daha güvenli ve çok daha güvenli bir gezegen olacağını" belirtti.

