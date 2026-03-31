Son Dakika... Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: 'Biz ayrıldığımızda otomatik olarak açılacaktır'

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran savaşının ‘çok uzun sürmeyeceğine’ inandığını söyledi. Trump, ABD’nin ayrıldığı zaman Hürmüz Boğazı’nın ‘otomatik olarak’ açılacağını da belirtti.

Trump, New York Post'a verdiği röportajda "Orada çok uzun süre kalmayacağız. Şu anda onları tamamen yok ediyoruz, tam bir yok etme. Ama orada çok uzun süre kalmamıza gerek kalmayacak. Ancak kalan saldırı güçlerini tamamen ortadan kaldırmak için daha çok işimiz var” dedi.

Hürmüz Boğazı'na değinen Trump "Bence otomatik olarak açılacak, ama benim tavrım şu: Ülkeyi yok ettim. Hiçbir güçleri kalmadı ve boğazı kullanan ülkeler gitsinler ve açsınlar... Çünkü petrolü kontrol eden kim olursa olsun boğazı açmaktan çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Tek görevim onların nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamaktı. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Biz ayrıldığımızda, boğaz otomatik olarak açılacak."

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte saldırdıkları İran'a yönelik operasyonlarında yanlarında yer almayan ülkelere tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın!

ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!”

İtalya’nın, ABD’ye ait askeri uçakların Sicilya’daki Sigonella üssüne inişine izin vermediği bildirilmiş ve aynı zamanda Trump Fransa’nın İsrail’e askeri sevkıyat taşıyan ABD uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermediğini belirterek Paris yönetimine sert tepki göstermişti.