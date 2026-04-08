Son Dakika... Trump'tan 'İran' açıklaması: 'Saldırıları iki hafta ertelemeyi kabul ediyorum'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesi talebinde bulunmuş ve İran'a 'Hürmüz Boğazı'nda geçişleri 2 haftalığına açması talebini dile getirmişti.

Görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Mareşal Asim Munir ile yaptığım görüşmelere dayanarak ve bu görüşmelerde İran'a bu gece gönderilecek yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'nın TAMAMEN, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açılmasına rıza göstermesi şartıyla, İran'a yönelik bombalama ve saldırıyı iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum.

Bu, iki taraflı bir ATEŞKES olacak! Bunun nedeni, tüm askeri hedeflere zaten ulaşmış ve hatta aşmış olmamız ve İran ile uzun vadeli BARIŞ ve Orta Doğu'da BARIŞ konusunda kesin bir Anlaşmaya çok yaklaşmış olmamızdır.

İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli ihtilaf noktalarının neredeyse tamamı ABD ve İran arasında kararlaştırılmıştır, ancak iki haftalık bir süre anlaşmanın nihai hale getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun süredir devam eden sorunun çözüme yaklaşmış olmasından onur duyuyorum."

İRAN VE İSRAİL KABUL ETTİ

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran'la 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

ABD basını, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığını bildirdi.