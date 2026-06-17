Son Dakika... Trump'tan 'İran'la anlaşma' çıkışı: '60 gün içinde tamamlanmazsa...'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump "Bu bir mutabakat zaptı ve 60 gün içinde tamamlanmazsa bombalamaya geri döneriz. Fakat bu yapmak istediğim bir şey değil" dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'anlaşmazlık' yaşadıklarını söyledi. ABD Başkanı "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz" diye konuştu.

Trump'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"İsrail, Hizbullah konusunda çok daha iyi bir tutum sergileyebilirdi.

İran’ın bu anlaşma kapsamında elde edeceği herhangi bir finansal teşvik, liyakat esasına bağlı olacak ve bu yardım, bizden gelmeyecek. Bizim herhangi bir şey vermemize gerek olmayacak. Yatırıma ihtiyaçları olacak çünkü yaklaşık 1,5 trilyon, belki de 2 trilyon dolar değerinde hasar verdik ve birilerinin onlara yardım etmesi gerek.

Barış anlaşmasının Ortadoğu'nun tamamında çok daha büyük bir anlaşmanın başlangıcı olmasını umuyorum."