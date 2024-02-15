Trump, sözlerinin arkasında durdu: Biz de onları korumayacağız
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden ve NATO üyesi Avrupalı siyasilerin tepkilerine rağmen "finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği" şeklindeki ifadesinin hala arkasında olduğunu söyledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu South Carolina eyaletine bağlı North Charleston bölgesinde, NATO'yla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Trump, "Ödeme yapmayacaklarsa biz de onları korumayacağız. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.
Göz Atın
Trump, hafta sonu South Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.
Bu sözlere, başta Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.
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