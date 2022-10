KTÜ’de işlevi olmayan iki meslek okuluna üst düzey atama

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) 2015’te kurulan Çaykara ve Of meslek yüksekokullarının (MYO) 7 yıldır yerleşkesi, öğrencisi ve akademik kadrosu olmamasına karşın üniversite senatosunda da görev alan müdürleri bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu okullar için yapılan harcamalar da KTÜ’nün mali tablolarına yansıdı. Sayıştay, KTÜ’nün 2020 denetim raporunda Çaykara ve Of MYO’ların üniversite yönetiminin istemi üzerine 2015’te kurulduğunu ancak her iki yüksekokula da öğrenci alımı yapılmadığını, durumdan birinci derecede rektörün sorumlu olduğunu saptadı. Sayıştay, üst yöneticileri ve harcama yetkililerini kaynakların verimli kullanılması, denetim altında tutulması için uyardı. Üniversite yönetimi, eksikliğin giderileceği ve Of MYO’ya üç bölümün kurulacağı yanıtını verdi.

ÜNİVERSİTE İTİRAF ETTİ

KTÜ’nün bir yıl sonraki (2021) Sayıştay raporunda ise, üniversitenin teşkilat yapısına ilişkin yönetim tarafından, “Akademik Birimler” başlığıyla sunulan tabloda Çaykara ve Of MYO’ların yanında “Eğitim-Öğretime Başlamadı” yazdığı görüldü. Yönetimin, Sayıştay denetçilerine sunduğu bilgiler arasında geçen yılki eksikliğin giderilmediği itiraf edilmesine karşın, okullara öğrenci alınmaması, kurulacağı sözü verilen üç bölümün de kurulmaması Sayıştay’ın 2021 tespitlerinde yer almadı.

Söz konusu MYO’larda KTÜ’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, müdürlük görevini yürüten isimler bulunuyor. Aynı zamanda üniversite senatosunda da yer alan Doç. Dr. Mustafa Sarıoğlu Çaykara MYO’nun, Dr. öğretim üyesi Cevdet Demirtaş da Of MYO’nun müdürlük görevlerini üstleniyor.

Her iki okul da atıl durumda olmasına karşın, KTÜ’nün faaliyet raporlarındaki mali tablolara göre, 2021’de Çaykara MYO için 118 bin 565 TL, Of MYO için de 115 bin 975 TL harcama yapıldığı görülüyor.