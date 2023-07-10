Son dakika... Türkiye'nin İsveç kararını değerlendiren ABD Başkanı Biden: Memnuiyetle karşılıyoruz

Yayınlanma: 10.07.2023 - 23:11

Güncelleme: 10.07.2023 - 23:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi sonrası Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM’ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

“Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım.” ifadesini kullanan Biden, İsveç’i NATO’nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e de kararlı desteği için teşekkür etti.

ABD DIŞİŞLERİ: F-16 SATIŞINI AÇIKTAN DESTEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye’nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.