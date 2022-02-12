Son dakika: Türkiye'yle Ukrayna arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

AA
12 Şubat 2022 Cumartesi, 23:56
Son dakika: Türkiye'yle Ukrayna arasında kritik görüşme
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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