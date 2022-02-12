Son dakika: Türkiye'yle Ukrayna arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
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