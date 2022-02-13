Biden ve Zelenskiy, Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy telefonda görüştü.
"DİPLOMASİ VE CAYDIRICILIK"
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı
Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık” üzerinde anlaştıkları aktarıldı.
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