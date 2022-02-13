Ukrayna'dan toplantı çağrısı: Süre verdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Ukrayna, Rusya ve diğer AGİT üyeleriyle 48 saat içerisinde toplantı talebinde bulundu.
"YANIT ALINAMAMASI NEDENİYLE"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, daha önce Rusya’dan Ukrayna ile komşu bölgelerde sürdürdüğü askeri faaliyetlere ve asker sayısına ilişkin bilgi vermesi istediğini anımsatarak, 'Bu konuda yanıt alınamaması nedeniyle', Ukrayna’nın Rusya ve Viyana Belgesi’ne imza atan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptığını ifade etti.
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