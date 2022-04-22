Son Dakika: Ukrayna'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'ya ait An-26 askeri uçağı, Zaporijya bölgesinde düştü.

IHA
22 Nisan 2022 Cuma, 11:03
Son Dakika: Ukrayna'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var
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Ukrayna'ya ait An-26 askeri uçağı, Zaporijya bölgesinde düştü.

Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağı düştü. Kaza sonucu ölenlerin olduğu bildirilirken henüz ölü sayısı açıklanmadı.

Rus ordusu ise, perşembeyi cumaya bağlayan gece boyunca Ukrayna'daki 58 ayrı hedefe hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 hava savunma sistemlerinin vurulduğunu da ileri sürdü.



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