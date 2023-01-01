Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

01 Ocak 2023 Pazar, 02:06

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.

Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.