7 kişi hayatını kaybetmişti! Restorandaki patlama soruşturmasında 3 tutuklama

31 Aralık 2022 Cumartesi, 21:11

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından aralarında 2’si iş yeri sahibi, tüp gaz bayisi ve işletme çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ünün taburcu edilerek emniyete götürüldüğü, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.