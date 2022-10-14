Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: 'Biz Fenerbahçe değiliz'
"RENNES ÇOK GÜÇLÜ!"
"Transfer piyasasında çok iyi işler yapmış, çok güçlü bir takıma karşı oynadık. 20-25 milyon euro değerinden olan en az 15 oyuncuları var. Bu para demek. PSG'den sonra Fransa'nın en güçlü takımı Rennes. Ben takımımı sadece kutlayabilirim. Tüm problemlerimizi saha dışında bırakıp mücadele etmeye çalışıyoruz. Birbirinden çok farklı ve uzak yerlerde maçlar oynuyoruz. Sadece fiziksel olarak kondisyonumuz değil, mental gücümüz, diriliğimiz, konsantrasyonumuz birçok hataya neden oluyor. bir kornerden gol yedik bu yüzden. Doğru düzgün antrenman yapamadığımız bir dönemdeyiz. Oradan oraya taşınan bir takımız. Tüm takım pazar günü Shakhtar ile oynayıp, pazartesi ailelerini yeniden görebilmeyi umuyor. Ben bu takımı tüm zorluklara rağmen sahaya çıkabildiği için sadece kutlarım."
"BU GRUP, ZOR BİR GRUP"
"Kuralar çekildiği an söylemiştim, bu grup çok zordu ve bizim için hiç kolay olmayacaktı. Grupta 4 maçta aldığımız 4 yenilgi... Tekrar söyleyeyim o zaman. Sürekli göçebe gibi gezen bir takımız. Oyuncularım bu yorgunluklar nedeniyle ya maçta ya antrenmanda ağır sakatlıklar yaşıyorlar."
"RENNES VE FENERBAHÇE GİBİ DEĞİLİZ"
"4 yenilgi aldık ama rakiplerimiz Rennes ve Fenerbahçe gibi çok kaliteli oyuncular için çok büyük paralar harcayabilen kulüpler. Oyuncuları hızlı, oyuncuları akıllı, oyuncuları yetenekli. AEK Larnaka'yı da gözden kaçırmayın. Hiç zayıf bir takım değil. İspanya, İtalya gibi liglerde oynamış tecrübeli, sert, kaliteli oyuncuları var. Gruptaki tek 1 takım bile kolay değil."
"LVIV BOMBALANIYOR, MAÇA GİDİYORUZ"
"Shakhtar Donetsk ile pazar günü Lviv'de maça çıkmamızı istiyorlar. Federasyona maçı erteleyin, en azından pazartesi ya da salı gününe erteleyin dedik. Shakhtar ise ertelemek istemiyor. Haberlere baktım ve Lviv'in bugün ağır şekilde bombalandığını okudum. Oyuncuların ruh hallerini ve düşüncelerini de biraz önemsemeleri lazım. Oyuncuları kolayca riske atmayın. Ukrayna, Dünya Kupası'na gidemiyor. FIFA ve UEFA'dan ligi 1-2 hafta uzatma konusunda izin aldık zaten. Şu koşullarda maçların ertelenmemesini diretmek boşuna. Koşullar çok tehlikeli."
"İÇ SAHA AVANTAJIMIZ YOK"
"Bugün Krakow Stadyumu'nun tribünlerine Ukraynalı mülteciler geldi. Rennesli taraftarlardan daha çoktular. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler ve moral verdiler. Yine de Rennes ve Fenerbahçe gibi bir iç saha avantajına sahip değiliz. Oyuncularım taraftarlar için ellerinden geleni yaptılar. Her biri için sonuna kadar savaştılar."
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