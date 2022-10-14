Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: 'Biz Fenerbahçe değiliz'

"RENNES ÇOK GÜÇLÜ!"

"Transfer piyasasında çok iyi işler yapmış, çok güçlü bir takıma karşı oynadık. 20-25 milyon euro değerinden olan en az 15 oyuncuları var. Bu para demek. PSG'den sonra Fransa'nın en güçlü takımı Rennes. Ben takımımı sadece kutlayabilirim. Tüm problemlerimizi saha dışında bırakıp mücadele etmeye çalışıyoruz. Birbirinden çok farklı ve uzak yerlerde maçlar oynuyoruz. Sadece fiziksel olarak kondisyonumuz değil, mental gücümüz, diriliğimiz, konsantrasyonumuz birçok hataya neden oluyor. bir kornerden gol yedik bu yüzden. Doğru düzgün antrenman yapamadığımız bir dönemdeyiz. Oradan oraya taşınan bir takımız. Tüm takım pazar günü Shakhtar ile oynayıp, pazartesi ailelerini yeniden görebilmeyi umuyor. Ben bu takımı tüm zorluklara rağmen sahaya çıkabildiği için sadece kutlarım."