Son Dakika: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran anlaştı
Son dakika gelişmesi... Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ve İran, çözüme kavuşturulmayan konuların sonuçlandırılması için iş birliği ile diyaloğun güçlendirilmesi hususunda anlaşmaya vardı.
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