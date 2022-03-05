Son Dakika: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran anlaştı

Son dakika gelişmesi... Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ve İran, çözüme kavuşturulmayan konuların sonuçlandırılması için iş birliği ile diyaloğun güçlendirilmesi hususunda anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 22:55
Son Dakika: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran anlaştı
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