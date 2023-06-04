Son dakika... Washington DC’de şiddetli patlama sesi: Açıklama geldi

Yayınlanma: 04.06.2023 - 23:06

Güncelleme: 05.06.2023 - 00:07

ABD'nin başkenti Washington DC'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Seslerin deprem gibi bir sarsıntıya sebep olduğu aktarılırken terör saldırısı iddiaları ortaya atıldı.

İddiaların ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı, herhangi bir patlama veya terör şüphesi olmadığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre ise patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı bildirildi.