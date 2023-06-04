Son dakika... Washington DC’de şiddetli patlama sesi: Açıklama geldi

Son dakika haberi.. ABD'nin başkenti Washington DC'de çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Sosyal medyada terör saldırısı olduğuna dair iddiaların ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı, herhangi bir patlama veya terör şüphesi olmadığını duyurdu. Yapılan son açıklamada ise patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 23:06
Son dakika... Washington DC’de şiddetli patlama sesi: Açıklama geldi
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ABD'nin başkenti Washington DC'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Seslerin deprem gibi bir sarsıntıya sebep olduğu aktarılırken terör saldırısı iddiaları ortaya atıldı.

İddiaların ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı, herhangi bir patlama veya terör şüphesi olmadığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre ise patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı bildirildi.

 


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