Son Dakika: Yazar Salman Rüşdi saldırıya uğradı

12 Ağustos 2022 Cuma, 19:30

'Şeytan Ayetleri' kitabıyla tanınan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşma yaptığı sırada Rüşdi, bir kişinin bıçaklı veya yumruklu saldırısına uğradı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, New York Eyalet Polisi, gözaltına aldığı erkek bir şüphelinin Rüşdi'yi boynundan bıçakladığını duyurdu. Açıklamada bu kişinin sahneye koşarak Rüşdi'yi boynundan bıçakladığı belirtildi.

Helikopterle hastaneye kaldırılan Rüşdi'nin sağlık durumuna ilişkin şu an bir bilgi yok.

Booker ödüllü Rüşdi, geleneklerin ötesine geçerek İslam'ın temel kavramlarının modern çağa uyarlandığı bir reform süreci öngörüyordu.

Şeytan Ayetleri kitabı dine hakaret içerdiği iddia edildiği için Rüşdi yıllardır ölümle tehdit ediliyordu. En az dokuz yıl saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.

Rüşdi, saldırının gerçekleştiği sırada Chautauqua Enstitüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşmacıydı. Onunla birlikte sahnede olan diğer bir konuşmacı da başından yaralandı.

ÖLÜM FETVASI VERİLMİŞTİ

Dünyaca ünlü yazar, 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle 1989 yılında tehdit edilmiş ve İran tarafından hakkında ölüm fetvası verilmişti.

Kitabın yayınlanmasından bir yıl sonra, İran'ın dini lideri Ayetullah Hümeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve başına 3 milyon dolar ödül koymuştu.

Eserin öldürülen çevirmenleri de dahil olmak üzere, yayınlanmasına katkı sağlayan birçok kişi cinayete kurban gitmişti.

Aziz Nesin, Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri yapıtını Türkçede yayımlayacağını açıklaması üzerine İslamcı çevrelerin tehditlerine maruz kalmıştı. Şeytan Ayetleri, dönemin Aydınlık dergisinde fasiküller halinde yayımlanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...