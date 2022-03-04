Shakhtar Donetsk'in çocuk koçlarından biri Rusya'nın saldırısında öldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz futbolu da vurmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi esnasında Shakhtar Donetsk kulübünde görev yapan çocuk koçlarından biri yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 10:49
Shakhtar Donetsk'in çocuk koçlarından biri Rusya'nın saldırısında öldü
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Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz futbolu da derinden etkiledi. Ukrayna'nın en önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk'te çocuk koçu olarak görev yapan bir çalışan Rus saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

'ONU BİR RUS MERMİSİ ÖLDÜRDÜ'

Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, ölüm sebebinin bir "Rus mermisi" olduğunu öne sürerek bu yıkıcı haberi teyit etti.

Shakhtar şefi ayrıca Rusya ve Ukrayna halkına Vladimir Putin'e karşı bir meydan okuma çağrısında bulundu.

Palkin, gönderisinde şunları yazdı:

"Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi çocuk koçuydu. Bir Rus mermisi ona isabet etti ve öldü. Rusya Ukraynalıları öldürüyor. Bu çılgınlığı durdurun. Susmayın, konuşun. Aksi takdirde, bu sizin yenilginiz olacaktır. Tüm gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi. Dünya tarihinden silinemeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen suçların suçunu ve sorumluluğunu taşıyacaksınız."




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