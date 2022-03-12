Son Dakika: Zelenski: Rusya eşi görülmemiş bir kayıp yaşadı

12 Mart 2022 Cumartesi, 17:55

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir" dedi.

Zelenski ayrıca, "Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir" ifadelerine yer verdi.

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