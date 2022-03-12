Son Dakika: Zelenski: Rusya eşi görülmemiş bir kayıp yaşadı
Son dakika gelişmesi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir" dedi.
Zelenski ayrıca, "Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir" ifadelerine yer verdi.
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