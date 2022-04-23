Son Dakika: Zelenski'den 'savaşı sona erdirme' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 20:47
Son Dakika: Zelenski'den 'savaşı sona erdirme' açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Savaşı kazandığımızda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.

Ayrıca Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini söyledi. Zelenski ardından, "Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince, eminim ki yargılanacaktır" dedi.

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