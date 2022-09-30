İntihar eden sunucunun son mesajı ortaya çıktı
ABD'de aldatıldığını öğrendikten sonra intihar eden spikerin sevgilisine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan haber spikeri, sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenince bir ay önce satın aldıkları evde intihar etti.
27 yaşındaki haber spikeri Neena Pacholke, kendini vurmadan önce sevgilisine "Bu acıya dayanamam" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
NewYork Post'un haberine göre, ABD'li sunucu, düğünlerine 7 hafta kala sevgilisi Kyle Haase'nin kendisini aldattığını öğrendi. Bu bilgi sonrası bir silah satın alan Pacholke, eve vardığında Haase'ye son bir mesaj attı ve intihar etti.
Pacholke gönderdiği mesajda, "Seni seviyorum Kyle. Her zaman sevdim ve daima seveceğim. Beni ne kadar mahvetmiş olsan da her zaman bir umudum vardı. Bunu sana yaptığım için çok üzgünüm ama artık bu acıyla başa çıkamıyorum" dedi.
İNTİHARI ARAŞTIRDI
Polis, Pacholke'nin arama geçmişini ve telefon kayıtlarını incelediğinde kız kardeşine gönderdiği mesajların yanı sıra Google'da intihar yöntemlerini araştırdığı bilgisine ulaştı.
Pacholke, kız kardeşine gönderdiği mesajlarda, "Bana benden nefret ettiğini ve hayatından çıktığımda mükemmel hissedeceğini söyledi" diye mesaj atarak "kırıldığını" ifade etti.
Pacholke ayrıca gönderdiği mesajlarda, nişanlısının kendisi hakkında başkalarına kötü konuştuğunu iddia etti ve evin içerisinde kendisine ait olmayan iç çamaşırı bulduğunu söyledi.
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