Son üç turnuvayı doğru bilen Alman matematikçi 2026 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

Meksika, ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva öncesinde İspanya, Fransa ve İngiltere favoriler arasında gösterilirken, Klement'in modeli sürpriz bir sonuca işaret ediyor.

SON ÜÇ KUPAYI DOĞRU TAHMİN ETTİ

Joachim Klement'in tahminleri futbol dünyasında dikkatle takip ediliyor. Alman matematikçi, 2014'te Almanya'nın, 2018'de Fransa'nın ve 2022'de Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanacağını önceden doğru tahmin etmişti. Bu nedenle 2026 Dünya Kupası'na ilişkin öngörü de büyük ilgi çekiyor.

Favorisi kim?

Klement'in modeline göre kupayı Hollanda kaldıracak. Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden biri olmasına rağmen bugüne kadar Dünya Kupası kazanamayan Hollanda, böylece tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşacak.

Matematikçiye göre Hollanda yarı finalde İspanya'yı eleyecek, finalde ise Cristiano Ronaldo'nun takımı Portekiz'i mağlup ederek zafere ulaşacak.

YİNE DE TEMKİNLİ...

Öte yandan Klement, kendi modeline karşı oldukça temkinli yaklaşıyor.

Der Spiegel'e konuşan matematikçi, 2014 Dünya Kupası tahmininin doğru çıktığını gördüğünde 'dehşete kapıldığını' söyledi. Ona göre, insanların modeli kusursuz görmesi yanlış.

Klement, "Üç kez üst üste doğru bildiğim için insanlar artık bu modelin yenilmez olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK PARALARLA BAHİS OYNAMAYIN"

Klement, tahminlerinin kesin sonuç olarak görülmemesi gerektiğini de vurguladı.

Bir maçın sonucunu belirleyen çok sayıda öngörülemez unsur bulunduğunu belirten matematikçi, takım formu, hakem kararları ve şans faktörünün her zaman sonucu değiştirebileceğini söyledi.

ESPN'e yaptığı değerlendirmede ise Dünya Kupası şampiyonunu tahmin etmeyi "piyango oynamaya" benzetti ve tahminlerini kesin gerçek gibi kabul eden kişilerin "yardımın ötesinde" olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE TARAFTARLARINA KÖTÜ HABER

Klement'in modeli İngiltere için ise umut vermiyor.

Tahmine göre teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, yarı finalde Portekiz'e elenecek ve kupaya veda edecek. Portekiz finale yükselse de son engelde Hollanda'ya kaybedecek.

Eğer Alman matematikçinin modeli bir kez daha doğru çıkarsa, Hollanda 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine imza atarak tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış olacak.